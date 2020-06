Côte d’Ivoire : Soro Guillaume adresse un message émouvant aux Chrétiens

Ce dimanche 07 juin 2020, l’ancien Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, M. Guillaume Soro , s’est montré comme toujours, religieux. Son Message adressé ce jour à l’endroit des Chrétiens via sa page Facebook a attiré notre attention. AbidjanTV.Net vous propose de découvrir cet émouvant message.

Chrétiens, Chrétiennes,

Chers frères et sœurs,

Chers amis du christianisme

Le prophète Samuel, en son deuxième livre, aux versets 25 à 28, m’a édifié par son inspiration divine, en ce dimanche 7 juin 2020 :

« Yahvé me rétribuera selon ma justice,

Selon la pureté que j’ai à ses yeux.

Avec le fidèle tu es fidèle,

Avec l’homme intègre tu es intègre,

Avec celui qui est pur tu es pur,

Mais avec le fourbe tu es rusé.

Tu sauves le peuple pauvre

Et tes yeux fixent les hautains pour les abaisser.

C’est toi, Yahvé ma lampe.

Yahvé illumine ma ténèbre,

Avec toi j’écrase le rezzou,

Avec mon Dieu je saute la muraille. »

Ce beau et profond texte nous recommande d’être juste envers nos semblables humains si nous voulons que Dieu soit bon envers nous. Dieu n’agit directement dans une vie que si cette vie humaine lui est consciemment, ardemment et librement fidèle. C’est un cœur pur qui accueille et abrite le Saint-Esprit, et non un cœur rempli de méchancetés, d’idées de vengeances, de projets sombres.

Mais ce texte nous révèle aussi que Dieu trompe ceux qui croient le tromper. Oui, mes frères et sœurs, il existe une ruse de Dieu contre les fourbes. Une ruse de Dieu pour déjouer les plans des orgueilleux et sauver les peuples spoliés, brimés, exploités et écrasés de cette terre. Voilà pourquoi les plans des hommes les plus sûrs d’eux-mêmes tournent souvent au fiasco, car les yeux de Dieu « fixent les hautains pour les abaisser. », comme le constate le prophète inspiré.

Enfin, quel bonheur de parole divine ! Présent en nous-mêmes, telle une lampe, l’Esprit de Dieu nous guide si nous l’avons accueilli, dans toutes les turbulences de la vie. Le prophète Samuel nous dit que Dieu va jusqu’à protéger les siens des plans de guerre, et à leur donner la victoire sur les agresseurs faiseurs de razzia ! « Avec toi, j’écrase le rezzou , Avec mon Dieu, je saute la muraille ». Ainsi, celui qui cherche la volonté de Dieu trouve la vraie paix intérieure, et devient un agent de paix et de justice dans la cité ! Puissions-nous accueillir l’Esprit divin dans nos vies, pour un monde plus humain ! Puissions-nous devenir des Temples incarnés de Dieu !

Bon dimanche de prières et d’actions de grâces, chers frères et sœurs !

Votre, uni en Christ-Sauveur,

Guillaume Kigbafori Soro

Sapel MONE

