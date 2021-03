Devant les situations que tu vis, je te présente la vraie Solution

Seigneur, devant le découragement, les souffrances de mes frères et sœurs ici, je frappe à la porte de ton CŒUR.

Ils sont si nombreux ceux qui se recommandent à mes prières.

Seigneur, je ne peux agir que dans mes faibles mesures.

Dans une totale confiance en Ta Puissance, je me tourne vers Toi et je Te les présente.

Tu connais chacun d’eux. Tu connais chacune de leurs attentes et aspirations.

Visite-les. Apportes à chacun ce dont il a besoin. Rétablis-les dans leur dignité.

Que les souffrances qu’ils endurent aujourd’hui soient pour tous un futur de renaissance.

Seigneur, ne nous abandonne pas.

Nous avons confiance en Ton Amour !

Amen.

Perle Lola

