Dis au monde: ”la fin est proche et que Jésus arrive bientôt”

La semaine dernière, un pasteur était en voyage au volant de sa voiture, et a vu un homme âgé marcher sur la route, il a décidé de le faire monter dans la voiture. Pendant qu’ils voyageaient, le vieil homme dit au pasteur:

Fils, savez-vous ce qui s’est passé la nuit dernière au paradis? Le pasteur a eu peur et a rapidement arrêté la voiture et a demandé: «Monsieur, ça va ? Comment avez-vous obtenu des informations du ciel ? »Demanda le pasteur.

Le vieil homme a dit: “La nuit dernière au ciel, Dieu était très en colère contre l’homme et a dit aux anges de sonner de la trompette. Les anges ont levé la trompette et quand ils allaient commencer à sonner de la trompette.

C’ÉTAIT LORSQUE JÉSUS tomba devant Dieu et se mit à plaider les larmes aux yeux; puis DU SANG FRAIS A COMMENCÉ À SORTIR DE SES MAINS ET DE SON CORPS. Christ a dit à Dieu d’avoir pitié pour que sa mort ne soit pas vaine. Dieu voyant les blessures de son fils; et voyant la douleur de ses saints et aussi la méchanceté des méchants, il dit:

“Je vais vous donner une dernière OPPORTUNITÉ.

“Jésus s’est tourné vers les anges et leur a ordonné de dépêcher un grand nombre d’anges dans le monde entier et de dire au monde entier que: ” LA FIN EST PROCHE ET QUE JESUS ​​ARRIVE BIENTOT ! ». Le pasteur essuyant ses larmes demanda: Monsieur, comment savez-vous tout cela ? Le vieil homme répondit: Je suis un de ces anges qui ont été envoyés dans le monde. Et continué

Dire au pasteur: « il n’y a pas de temps à perdre » et le vieil homme a disparu.

En résumé: cette histoire est réelle.

CHRIST ARRIVE BIENTÔT VEUILLEZ SAUVER UNE ÂME AUJOURD’HUI. c’est à vous de répandre l’Évangile.

Perle Lola

