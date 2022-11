Distribution gratuite de lunettes: Paul Metté fait le point et annonce une autre édition

Monsieur le président, comment est née l´opération de distribution gratuite de lunettes et d’appareils auditifs?

ette opération a été initiée par le Grand Rabin de la Communauté des Danites de Côte d’Ivoire, le Rav Jean-Marc Rahim ROSENFELD qui est en même temps le Directeur francophone de l’Institut du Temple de Jérusalem. Le Consistoire Central des Danites de Côte d’Ivoire (CCD-CI) est l’organe qui rassemble tous les Danites, descendants de la Tribu de Dan, l’une des 10 tribus perdues d’Israël. En Côte d’Ivoire, les Dan ou Yacouba, les Gouro ou Kouéni, les Gagou, les Ouan, les Monan, les N’gen, les klah, les Toura, sont des Danites. Nous avons été retrouvés par le Grand Rabbinat d’Israël depuis 2010. Et dans ce contexte, nous avons un Rav qui nous encadre. Et ce dernier a pour ami le PDG du groupe Optical Center. Cette opération est donc venue de l’amitié qui lie ces deux personnalités.

Optical Center est le No1 français en matière de lunetterie et d’appareils auditifs. Depuis des années, elle distribue ces appareils à des populations vulnérables. Le PDG d’Optical Center a une fondation basée à Jérusalem. Il avait pour objectif cette année d’aller distribuer ses appareils en Afrique ou en Asie. Et le Rav l’a convaincu de venir en Côte d’Ivoire. C’est ainsi que nous avons bénéficié de cette opération.

Comment s’est-t-elle déroulée concrètement?

Cette opération s’est déroulée dans la cohérence et la discipline. Quatre sites ont été dès le départ selectionnés au mois d´avril: la mairie d’Abobo avec l’appui du maire, la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora Mme Kandia CAMARA, l’Eglise Protestante Baptiste Œuvres et Missions Internationale de notre aîné, Dr DION Robert, à Yopougon. En plus de ces deux grands espaces, nous avons choisi deux autres localités plus modestes que sont Brofodoumé, situé sur la route d’Alepé.C’est par l’entremise d’un natif de ce village, Mgr Sergios Pachomios Maria Achija de l’Église Orthodoxe Patriacat des Nations que ce site a été choisi. C’est aussi une connaissance de notre Grand Rabin. Et enfin Petit Danané qui est un village de Yacouba et donc de Danites transféré dans la périphérie d’Abidjan au KM 49 sur l’autoroute du Nord. Partout l’opération s’est déroulée dans la discipline.

Combien de personnes ont pu bénéficier de l’opération?Le programme initial était pour 250 lunettes et 45 appareils auditifs par site. Ce qui aurait pu faire 1000 lunettes et 180 appareils auditifs. Mais à la fin, on s’est retrouvé à 1800 lunettes, ce qui fait en moyenne 450 lunettes par site, des lunettes conçues sur place et rermises aux bénéficiaire après avoir été consultés et examinés. En plus des lunettes pour des problèmes oculaires, il y a aussi des lunettes de soleil, environ 560 lunettes de ce type. On a distribué 141 appareils auditifs remis à 80 personnes. Pour les problèmes des yeux, ça va vite mais pour les problèmes auditifs, c’est pas très évident. C’est le bilan établi par nos partenaires d’Optical.

Quels ont été leurs impressions?

Ils ont été impressionnés par l’accueil qui leur a été réservé. Ils ont compris qu’il ne fallait pas 1800 lunettes mais 10 fois plus que ça. Ils ont senti qu’ils auraient pu faire mieux. Mais ce n’est que partie remise.

