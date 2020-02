Eglise CMA: prière pour la paix en Côte d’Ivoire après l’installation du Surintendant spirituel de Cocody

Le Président de l’Eglise de Protestante Evangélique Christian and Missionnary Alliance (CMA), Docteur N’Guessan Noel a procédé le 16 février 2020, à l’Eglise CMA de la Riviera Triangle, à l’installation du Révérend Kouakou Yao Norbert comme Surintendant du District spirituel de Cocody.

Une prière a été dite à cette occasion, pour la paix en Côte d’Ivoire.

Il a invité l’ensemble des fidèles à être solidaire avec leur pasteur respectif et à prier pour la paix en Côte d’Ivoire.

Le Docteur N’Guessan Noel a, en outre, prié pour les autorités du pays, pour qu’elles prennent les décisions qui pourront impacter positivement la nation et le climat social.

Le Révérend Koumi Konan Jacques a invité, dans ses prières, chacun de nous à la culture de l’amour de l’autre, à l’amour de Dieu et à persévérer chaque jour, dans les actes posés.

Le Maire la commune de Cocody, M. Gabriel Yacé a demandé à l’Eglise de Protestante Evangélique CMA, de prier pour la paix en Côte d’Ivoire.

C’est dans une bonne ambiance, que s’est déroulé la cérémonie, aux chants de la chorale de l’Eglise CMA de Williamsville, du Groupe musical Riviera Triangle et des Chantres.

La chefferie traditionnelle du village d’Akouédo et de nombreux fidèles étaient présents pour apporter leur soutien au Révérend Kouakou Yao Norbert, désormais Surintendant du District spirituel de Cocody. Il a promis accomplir sa nouvelle mission dans la fidélité et le respect de l’autorité, et à exécuter et faire exécuter le programme du président de l’Eglise et à veiller à ne poser aucun acte qui soit en contradiction avec les textes de l’Eglise.

