Etant pasteur, elle a une vie de reine

Qui a dit qu’une femme pasteure ou ministre de Dieu ne peut pas avoir un style de vie flamboyant ou normal ? Qui a dit que c’était un péché de montrer combien Dieu vous a accordé ses bénédictions ? La majorité des personnes ont toujours cette idée fausse «qu’un pasteur ou une épouse de pasteur doit vivre un style de vie sobre et non flashy, et doit s’habiller de vêtements longs et non attrayants». Eh bien, voici une femme pasteure qui va changer l’opinion de plusieurs d’entre ces personnes.

Allons à la rencontre de la Révérende Lucy Natasha, la Fondatrice du «Ministère prophétique international des dernières gloires » basé au Kenya, le Pasteure Lucy est considéré comme «l’une des pasteures les plus fashions d’Afrique».

La révérende Pasteure Lucy Natasha est l’une des prédicatrices les plus influentes et les plus jeunes à avoir émergé récemment en Afrique.

Famille et enfance.

La jeune Révérende Dynamique est toujours célibataire, et elle a fait savoir qu’elle cherchait un mari, qu’elle aimerait avoir une famille avec son Adam envoyé par Dieu. Elle a confié dans une interview qu’elle ne cherchait pas nécessairement un pasteur ou un riche, qu’elle ne se soucie pas de sa situation sociale, tant qu’il n’est pas paresseux (Cela veut dire qu’elle attend avec impatience un homme avec une Vision)

Source de richesse

La révérende Lucy Natasha est une femme avec un niveau de vie élevé. Ce qui en a soulevé beaucoup à critiquer, elle a insisté sur le fait qu’elle ne dépendait pas des offres de son église pour vivre un style de vie somptueux, qu’en tant qu’entrepreneur, elle a écrit de nombreux livres qui ont été vendus partout dans le monde et les revenus de ses livres peuvent lui permettre d’avoir ce train de vie.

Faut il le rappeler, Révérende Lucy est une femme très populaire au Kenya, elle est aussi influente sur les réseaux sociaux comptant plus 1,2 millions d’abonnes sur compte Facebook.

Voici pour vous ci-dessous quelques adorables photos de la Révérende Luccy Natasha.

