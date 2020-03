États-Unis: un pasteur tire sur sa femme à l’église et se donne la mort

Le pasteur Derek Scott Gandy se souvient comment les fidèles de l’église True Cornerstone en Alabama, étaient émus vendredi soir après la prédication de la prophétesse Alisha Woodard.

Elle venait de finir la prédication lorsque son mari, qui est également un pasteur bien connu, a débarqué à l’église pour avoir une discussion sérieuse avec elle.

Le couple était tous deux dirigeants de l’église True Cornerstone mais depuis environ deux semaines, ils étaient séparés, rapporte christianpost.

Le mari, Ulysses Woodard, est arrivé à l’église vendredi soir pour peut-être régler les choses avec sa femme, mais alors qu’ils discutaient dans les locaux de l’église, les choses ont tourné au vinaigre.

Au cours de la discussion, Ulysses Woodard a tiré sur sa femme à la poitrine et s’est ensuite tiré une balle dans la tête, selon le pasteur Derek Scott Gandy.

Scott Gandy et sa famille faisaient partie des rares personnes présentes à l’église lorsque l’incident s’est produit.

Il a déclaré que M. Woodard, qui est son ami, l’avait approché ce soir-là après le programme de l’église pour lui dire qu’il aimerait parler à sa femme Alisha.

« Quand je suis sorti, il m’a juste dit : ‘Pasteur, puis-je parler à ma femme s’il vous plaît ? Et j’ai dit : Bien sûr, c’est votre femme. Et il n’a plus rien dit. Il n’a stressé personne. Il n’a manqué de respect à personne. Il n’a jamais élevé la voix du tout », a confié Gandy à christianpost.

Gandy afirme qu’il a vu plus tard Woodard et sa femme parler mais il a réalisé que les choses commençaient à s’envenimer et a donc proposé de ramener Alisha chez elle.

Il les a cependant laissés seuls car il ne voulait pas s’immiscer dans ce qu’il estimait être des « problèmes familiaux. »

« Je me suis assis dans la voiture pour attendre qu’elle finisse de parler. Mais ensuite, elle s’est mise à crier, à hurler. »

A ce moment, Alisha essayait de monter dans la voiture de Gandy mais son mari lui a attrapé le bras.

« Il a réussi à la garder à sa portée et à atteindre sa voiture, et c’est là qu’il a pris son arme », a déclaré Gandy.

Woodard a ensuite tiré sur sa femme à la poitrine. Il a fui la scène mais la police est arrivée et l’a poursuivi. Il est ensuite retourné à l’église, mais alors que les policiers s’approchaient de son véhicule, il s’est tiré une balle dans la tête. Sa voiture a foncé dans l’église.

Il a été déclaré mort sur place, mais sa femme a survécu. Elle a été transportée dans un hôpital et sa situation est stable.

Les membres de son église sont reconnaissants envers Dieu qu’Alisha soit vivante même s’ils ne se sont pas encore remis de la tragédie.

