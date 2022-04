Fin du Ramadan 2022 – observation du croissant lunaire ce Samedi

Après un mois de dévotion, d’abstinence et d’intenses prières, elle va scruter le ciel à la recherche du croissant lunaire qui marque la fin du mois de Ramadan et le début du mois de Chawwal

Au cours de la grande prière de vendredi dans les mosquées d’Abidjan et des villes de l’intérieur du pays, les imams ont invité, pour ce faire, les fidèles à l’observation de la nouvelle lune. Si le croissant lunaire est aperçu ce samedi, le lendemain dimanche 1er mai 2022, sera la célébration de l’Aïd Al Fitr.

Dans les mosquées, les musulmans ont ainsi célébré ce vendredi 29 avril 2022, la dernière grande prière du 4è vendredi du mois de Ramadan. Au cours de ce « djouma », le Cheickhoul Ousmane Diakité, guide spirituel de la communauté musulmane, a souhaité à tous une prière agréée et des invocations exaucées.

« Je formule pour chaque musulman mes vœux de piété et de quiétude. Je prie aussi qu’Allah facilite pour chacun de nous l’acquittement de la Zakat-El-Fitr. Qu’Allah ne cesse de nous guider et de faire de notre communauté un vrai et vivant exemple de droiture, d’organisation et de discipline pour un Islam rayonnant », a formulé le Cheickhoul Ousmane Diakité.

Pour couronner son acte de dévotion pendant ce mois de Ramadan, le croyant doit s’acquitter de la Zakat-El-Fitr. C’est l’aumône destinée à valider et purifier le jeûne. Il s’agit à travers ce geste d’aider les plus démunis à manger à leur faim.

