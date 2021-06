“J’ai tué le prophète TB Joshua”: le traditionaliste nana Kwaku Bonsam revendique la mort du prophète

Le plus puissant spiritualiste ghanéen, le Dr Nana Kwaku Bonsam, dit qu’il a tué le prophète nigérian populaire, TB Joshua, parce que l’homme de Dieu l’attaquait dans l’esprit après l’avoir accusé (TB Joshua) d’avoir tué le président ghanéen.

Dans sa récente vidéo, publiée hier mercredi, le spiritualiste affirme avoir également signalé TB Joshua au pape catholique romain à Rome pour obtenir l’autorisation de tuer TB Joshua. Nana Kwaku Bonsam se dit heureux d’avoir vengé la mort de son président en tuant l’homme de Dieu le prophète TB Joshua.

Nana Kwaku Bonsam a combattu des prophètes, des pasteurs et de nombreux hommes de Dieu du Nigeria, les accusant d’être des menteurs, des trompeurs et d’utiliser la magie pour accomplir des miracles au nom de Dieu afin de s’enrichir.

