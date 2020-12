Je suis le chemin et la vérité, quelle est l’explication de ce verset ?

Jean chapitre 14, verset 6 : ” Jésus lui a dit : je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi”. Des propos tenus par christ en réponse à la question de Thomas. “” “Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?”. Des paroles du Christ puissantes qui tirent tout son essence dans la foi chrétienne. En effet, premièrement Jésus est le chemin. Le chemin de l’humanité vers son créateur. La seule voie par excellence où le pardon, la Clémence et la miséricorde accordé par Dieu est tributaire de ses oints. Deuxièmement, Jésus christ est la vérité. Il est la vérité absolue qui s’oppose au mensonge humain et à la tromperie des fausses croyances. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent dans la justice, l’équité et la tolérance. Troisièmement, Jésus christ est la vie. Il est la source vive qui ne se tarit jamais. Et quand, tu en bois, la soif s’éloigne à jamais de tes parvins. Il s’oppose à la mort car il a fait sacrifice de sa vie pour sauver l’humanité. Un acte d’amour incommensurable.

