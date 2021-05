Je vous présente ma maman, une mère extraordinaire et merveilleuse (PHOTO)

Mohamed Sanogo est l’un des pasteurs les plus célèbres en Côte d’Ivoire. Son parcours, son histoire, sa vie impressionnent et édifie grand nombre de personnes. C’est l’un des hommes de Dieu que toutes les communautés et confessions religieuses se plaisent à écouter.

Nous sommes dans la période des Fêtes des Mères. Partout dans le monde entier, on célèbre les mamans. Le pasteur Mohamed Sanogo ne reste pas en marge. Mercredi 26 Mai 2021, sur sa page Facebook, il nous présente sa maman à travers une vidéo, et l’honore en ces termes.

《 Je vous présente ma maman. Une mère extraordinaire, une maman merveilleuse. Je bénis Dieu pour sa vie, et lui suis très reconnaissant de m’avoir fait naître de cette femme extraordinaire. Si j’ai un coeur de compassion, qui aime les gens ça vient de mes parents, surtout de ma maman. Car ma maman, elle aime l’homme, elle aime tout le monde. 》

La mère du pasteur Mohamed est une très belle femme. On peut voir la forte ressemble entre sa mère et lui. Issu d’une famille d’une autre confession religieuse, la question que nous nous posons est la suivante : Mohamed Sanogo a-t-il pu convertir sa maman au christianisme ? Si non, ce serait aussi une preuve de ce qu’on peut avoir une confession différente, et vivre en parfaite harmonie. Nous souhaitons longue vie à Maman Pasteur Mohamed Sanogo, et que Dieu la bénisse.

Honorons tous nos parents, comme la bible nous le recommande dans le livre d’Exode chapitre 20 verset 12. ” Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. “

EVELYNE KOFFI

