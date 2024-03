JEÛNE MUSULMAN : 08 CHOSES À SAVOIR DU RAMADAN SELON L’IMAM DAOUD KONÉ

L’Imam Daoud Koné va ajouter que « la dimension spirituelle du jeûne du Ramadan impose au fidèle de pardonner, de demander pardon et de montrer son humilité. Il faut regretter ce que l’on a posé comme acte envers son prochain et ce qu’Allah a interdit ».

« Trois (03) décades rythment le mois et l’intention des prières du croyant. La première est consacrée à solliciter la bénédiction de Dieu. La deuxième est tournée vers le repentir et le pardon. Pendant la troisième, il faut chercher à demander la protection contre les feux de l’enfer » a fait savoir le Guide religieux.

Le Ramadan sonne mal quand il est perçu comme « ce mois où l’homme doit se priver de tout ». Bien au contraire, il rappelle l’humain et ses limites, l’amour du prochain et le retour à son créateur. Le Ramadan appelle au repentir sincère sur la base des 04 conditions recommandées par la loi musulmane.

Il y a 05 bienfaits du jeûne pour le corps : il permet de nettoyer son corps, il prévient les problèmes de santé, il améliore la santé mentale et le bien-être, il permet une perte de poids saine et le jeûne connait avant tout une valeur spirituelle

La première condition, c’était d’avoir arrêté l’acte de désobéissance en s’éloignant de l’acte que Dieu a interdit. Deuxièmement, c’est de regretter tous les actes de désobéissance. Au troisième niveau, prendre l’’engagement de ne plus retomber dans ses écarts.

Quatrièmement, si le musulman a eu à offenser autrui, son prochain, il va aller demander pardon. En règle religieuse, c’est à partir de ces conditions que le fidèle se montre prêts à entrer en communion avec le créateur et à entamer avec diligence le mois de Ramadan.

Sur le plan de la santé, parce que le jeune est obligatoire à un musulman qui a une bonne santé et même les spécialistes de la santé publique reconnaissent les vertus de jeûne pour le corps humain. Donc, ça peut être l’occasion de refaire une nouvelle construction médicale.