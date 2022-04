Jours de Pâques: présentement le présumé jesus baoulé est toujours détenu a la maca.

N’guessan Kouamé Joachim, celui qui prétend être Dieu et que les Ivoiriens surnomment le «Jesus Baoulé» a été arrêté et écroué à la Maison d’Arrêt et de correction d’Abidjan (Maca) le jeudi 31 mars 2022. Toujours à la Maca.

Selon de bonnes sources au sein de cet établissement pénitentiaire, ce prévenu «spécial» y séjourne toujours.

En d’autres termes, le leader de l’Eglise de Patmos est encore en détention à la Maca, au grand désarroi de ses nombreux fidèles. Plus de deux semaines que «Jésus» est en prison. En attente de son procès

