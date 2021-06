Kenya: une femme fait éruption en pleine cérémonie nuptiale de son ex-mari

Au Kenya, Lors d’une cérémonie religieuse de mariage le dimanche dernier, alors que le marié, un pasteur disait ”oui” à sa nouvelle dulcinée, une atmosphère embarrassante s’est installée lorsque son ex-épouse a surgit de nulle part dans l’église pour empêcher le bon déroulement de la cérémonie.

En effet, selon nos sources, il ya eu un drame à l’église Emmanuel Workship Church à Kakamega, une localité du Kenya.

Alors que le pasteur Dismus Ndula prenait secrètement pour nouvelle épouse Jackata Naville, son ex- femme prénommée Susan Shikuku, avec qui il est séparée il y’a un an, mais qui proclame toujours être liée à ce dernier pour raison qu’ils n’ont pas divorcé, a fait irruption dans l’église pour demander l’arrêt de la cérémonie de mariage de son ex-mari pasteur.

En effet, le Pasteur Dismus Ndala a organiser et déplacer secrètement le mariage à Kakamega, alors qu’il devrait avoir lieu au préalable dans la localité de Shianda, Mumias Est, afin que son ex femme et mère de ses trois enfants, avec qui il n’est pas encore divorcé ne le sache pas. Mais l’information lui étant parvenue, elle a débarqué sur les lieux de la cérémonie pour déshonorer son mari et sa nouvelle épouse Jackata.

Le jeu de trahison du pasteur a donc été révélé lorsque sa femme légale Shikuku a prit d’assaut et chamboulé les lieux de la cérémonie en montrant aux invités qu’elle ne peut permettre un tel union puisque le pasteur demeure son mari légal et qu’il n’avait pas divorcé d’elle avant de s’engager dans un autre lien matrimonial.

Une situation vraiment embarrassante qui ne peut manquer de railleries pour certains, ou de colères pour d’autres, mais qui n’a du mois pas empêché au pasteur de dire le traditionnel ”oui” à sa nouvelle femme avant de disparaitre des lieux.

lecourrierquotidien

Comments

comments