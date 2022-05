L’Aïd al-Fitr célébré lundi en Arabie saoudite, en France et au Qatar, le croissant observé ailleurs

Marquant la fin du mois de Ramadan, la date de l’Aïd al-Fitr sera annoncée en fonction de l’observation lunaire, qui se fera dès ce samedi 30 avril dans certains pays du Golfe. Au Maroc, l’observation du croissant qui annoncera le début du mois de Chaoual se fera dimanche.

Au cours de ces derniers jours du mois de Ramadan, plusieurs pays observent le croissant lunaire qui annoncera la fête de la rupture du jeûne, l’Aïd al-Fitr. En Arabie saoudite, le cabinet royale a annoncé que la Cour suprême a indiqué que demain, dimanche, marquait l’achèvement du mois de Ramadan. Le lundi est ainsi le premier jour de la fête de la rupture du jeûne dans le royaume

Dans le Golfe également, le Qatar célébreta l’Aïd le même jour qu’à Riyad. Dans le pays, l’agence de presse officielle a rapporé que le comité d’observation du croissant lunaire, relevant du ministère du Waqf et des affaires islamiques annonçait que demain, dimanche 1er mai, s’achèvera le mois de Ramadan, et qu’après-demain, lundi 2 mai, sera le premier jour de l’Aïd al-Fitr.c

En France, la Grande mosquée de Paris a annoncé dans un communiqué, que lundi 2 mai correspondra au premier jour de Chaoual dans le calendrier lunaire. Cette annonce a été faite à l’issue d’une réunion de la commission religieuse de l’établissement. A l’occasion de l’Aïd el-Fitr, «en ces moments où des guerres font de nombreuses victimes et poussent des millions d’enfants, de femmes et d’hommes à l’exil», le CFCM a appelé, dans son communiqué, «les imams de France à saisir l’occasion de la prière communautaire de l’Aïd pour élever des prières afin que ces guerres cessent et que la paix triomphe».

