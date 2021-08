Manifeste l’amour et l’humanité envers ton proche

Penses toujours aux pauvres.

Penses toujours aux veuves.

Penses toujours aux orphelins.

Penses toujours aux handicapés.

Tu manifestes certes de l’amour de Dieu et de l’humanité envers ton prochain mais saches que dans le monde spirituel tu accumules des ” mérites”.

Une chose que j’ai appris dans les lois du monde spirituel c’est que les mérites servent littéralement de pare-chocs dans le monde spirituel et physique autour de vous.

Ils vous protègent contre beaucoup d’attaques, de flèches, de pièges et même des problèmes créés par vos propres erreurs.

La GÉNÉROSITÉ, la LIBÉRALITÉ et L’HOSPITALITÉ sont parmi les plus grandes expressions de la SPIRITUALITÉ.

Je viens de vous partager un grand secret.

Perle Lola

