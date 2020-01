Marche de l’Eglise Catholique: « Que les partis politiques s’éloignent », le Père Marius H. Djadji

Sur sa page Facebook, le Père Marius H. Djadji s’est prononcé sur ce qui fait le buzz en Côte d’Ivoire actuellement : la marche priante des catholiques prévue pour le Samedi 15 février. Il invite les politiciens à ne pas faire de la récupération et apporte son soutien à cette initiative spirituelle. “

Depuis que l’Église locale d’Abidjan a lancé une marche priante pour la paix en Côte d’Ivoire, je constate que les Ivoiriens dans leur majorité applaudissent cette initiative de l’Archidiocèse d’Abidjan. Dans cette effervescence, plusieurs partis politiques invitent leurs partisans à cette marche. Il faut préciser que cette marche est apolitique. C’est une marche de prière et non un espace que l’Église d’Abidjan offre aux partis politiques pour s’exprimer. Il est vrai qu’il y a des catholiques dans les partis politiques. Mais dans cette marche, les catholiques d’Abidjan répondent à l’appel de leur pasteur, le Cardinal et non à celui d’un parti politique.

La Constitution ivoirienne permet aux partis politiques de marcher et de s’exprimer librement. Que les leaders politiques utilisent cette liberté pour s’exprimer. L’Église n’est pas un escalier qu’on utilise pour être au pouvoir. Il ne faut pas politiser cette marche pour la paix. Il y a d’autres jours dans l’année pour marcher.

On n’utilise pas le nom de Dieu pour ses petits calculs de politiciens. L’Église d’Abidjan par cette marche utilise le nom de Dieu avec respect pour un but pacifique.

C’est pourquoi, j’invite les organisateurs de cette marche à bien préciser le contexte spirituel pour ne pas que des esprits malins, créent un désordre politique pour donner un argument à ceux qui veulent ternir l’image et la bonne intention missionnaire de notre Cardinal. Je soutiens cette marche spirituelle dans le cadre de la paix dans notre pays.

Si le 15 février, tu te déplaces, tu le fais au nom de ta foi catholique. Tu ne le fais pas parce que ton parti t’a invité.

«La paix soit avec vous »

Merci bien

P. Marius Hervé Djadji

