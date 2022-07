Grand Moment de partage et de communion à suivre en direct ce 16 juillet 2022 de 17h à 21h30 à l’avenue 508 willis, bronx NY entre 147th et 148th street avec la présence de la prophétesse Sarah et Rebecca et du Pasteur GUIGUI.

Venez massivement pour vivre ce temps de grâce, demeurez bénie.

Ci dessous les contacts pour mieux faciliter les choses.

Tel (203) 802 060 06

