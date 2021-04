Mois de Ramadan : Dominique Ouattara fait parler son cœur

En Côte d’Ivoire, la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa a offert des dons en vivre et en non vivre à la communauté musulmane à l’occasion du mois de Ramadan.

En effet, ces dons d’une valeur de 130 millions F CFA ont été réceptionnés, le mercredi 21 avril 2021 au siège de la Fondation Children Of Africa à Cocody, par des guides religieux, des mosquées des communes du District d’Abidjan et de l’intérieur du pays, ainsi que par une soixantaine d’ONG et d’associations musulmanes.

Ces dons sont composés de 5.000 sachets de pâtes alimentaires, 3.500 sacs de riz de 25 kg, 2.000 cartons d’huile, 1.500 cartons de sucre de 25 kg, 800 cartons de boîtes de tomate, 500 cartons de boîte de lait et 350 tapis de prière.

La cérémonie de remise de ces dons a enregistré la présence du Général Vagondo Diomandé, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Madame Myss Belmonde Dogo, Ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, de plusieurs guides religieux musulmans et de représentants d’ONG et d’associations musulmanes.

Sapel MONE

