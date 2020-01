Pakistan: les 40 chrétiens arrêtés sont enfin libres

A près cinq ans d’emprisonnement, les 40 chrétiens arrêtés pour les manifestations qui ont suivi l’attentat du 15 mars 2015 dans deux églises du quartier chrétien de Youhanabad à Lahore au Pakistan sont enfin libérés.

La Commission Nationale Justice et Paix de la Conférence des Évêques Pakistanais vient d’apporter ce 30 janvier une bonne nouvelle à l’AED : la libération de 40 chrétiens condamnés il y a 5 ans. S’adressant à l’AED quelques heures seulement après le verdict d’acquittement, le père Emmanuel Yousaf, directeur national de la Commission Nationale Justice et Paix (NCJP), a déclaré :

« Ce que nous avons vu aujourd’hui est une merveilleuse nouvelle pour le Pakistan. Dans tout le Pakistan, les gens avaient prié chaque jour pour que le tribunal statue en leur faveur. C’est un grand jour pour nous tous. »

Et de rajouter : « Les accusés ont traversé un très gros traumatisme et maintenant, Dieu merci, ils sont de l’autre côté », expliquant qu’ils étaient maintenant rentrés chez eux avec leurs familles.

Retour sur l’arrestation de ces chrétiens en 2015

Après que deux kamikazes se soient fait exploser pendant les offices du dimanche près de l’église catholique Saint-Jean et du temple de l’Église du Christ, causant la mort de 15 fidèles et blessant 70 personnes, le 15 mars 2015, la communauté chrétienne locale a commencé à protester. Dans l’excitation du moment, deux musulmans ont été injustement retenus par la foule comme responsables des attaques contre les églises et lynchés à mort.

Suite au meurtre des deux hommes, la police a effectué plusieurs descentes dans le quartier de Youhanabad et ordonné l’arrestation de dizaines de chrétiens. Certains musulmans impliqués dans les manifestations ont également été arrêtés et libérés peu après. 42 des chrétiens se sont vus refuser la libération sous caution. Deux d’entre eux sont morts en prison, les rapports faisant état de mauvais traitements physiques et de pressions pour se convertir à l’islam. Les 40 autres viennent d’être libérés.

Soutien constant de l’AED

Le père Yousaf a ensuite remercié l’AED pour son aide juridique et parajuridique, qui, a-t-il dit, a été cruciale pour le succès de l’affaire. En plus de financer les frais juridiques, l’AED a parrainé la scolarité des familles des accusés et offert des cadeaux à Pâques et à Noël. Elle s’est engagée à continuer d’aider les familles des accusés, en particulier au cours de l’année à venir.

« Nous nous réjouissons de la libération de chacun de ces chrétiens, a réagi Benoit de Blanpré, directeur de l’AED en France. Mais la joie de ce verdict ne nous fait pas oublier ces 5 années passées en prison, comme Asia Bibi en aura passé 9, ‘pour rien’. Nous pensons à ceux qui sont encore en prison et continuerons, à l’AED, d’œuvrer pour tous ceux qui subissent tant de haine à cause de leur foi ».

Communiqué de presse de l’Aide à l’Église en Détresse, 30 janvier 2020

Avec : infochretienne.com

