Pâques 2020: une prière pour les Etats-Unis le vendredi saint dans le bureau de Donald Trump

A la faveur du vendredi saint, l’évêque Harry Jackson, bible en mains à l’image, s’est joint au président américain Donald Trump et son vice-président pour une prière en faveur des Etats-Unis. La fête de Pâques 2020 est célébrée ce dimanche 12 avril avec une saveur toute particulière, et ce, du fait de la crise sanitaire que vit le monde. Les Etats-Unis, pays le plus touché en ce moment au monde avec plus de 20 mille personnes décédées du coronavirus ne peut que s’en remettre à Dieu. Le vendredi saint, enfermé dans le bureau ovale avec le président Donald Trump et son vice président, l’évêque Harry Jackson a dirigé une prière pour les Etats-Unis.

Lors de la semaine sainte qui consacre la célébration de la pâque, le Pape François a publié plusieurs messages. En illustration avec la photo du Christ, il écrit ceci : « Ce visage défiguré par les blessures communique une grande paix. Son regard ne cherche pas nos yeux, mais notre cœur. C’est comme s’il nous disait, ayez confiance, ne perdez pas l’espérance. La force de l’amour de Dieu, la force du ressuscité vainc tout ». Et le Pape François de poursuivre dans son élan d’exhortation : « N’ayez pas peur. Soyez sans crainte. Voici l’annonce d’espérance. Elle est pour nous, aujourd’hui. Ce sont les paroles que Dieu nous répète dans la nuit que nous traversons…Faisons taire le cri de mort. ça suffit les guerres. Que cessent les avortements qui tuent la vie innocente. Que s’ouvrent les cœurs de ceux qui ont, pour remplir les mains vides, de ceux qui sont privés du nécessaire »…Un appel à la foi, à la solidarité en ces moments où le monde est tourmenté.

