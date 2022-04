Ramadan 2022 : voici en quoi pourraient correspondre les dates du début et de la fin du jeûne musulman

En 2021, le mois de ramadan a débuté dans certains pays, le mardi 13 avril, et, dans d’autres, le mercredi 14 avril ; et, encore, sur l’île de la Réunion, le jeudi 15. Dans l’année en cours, 2022, le ramadan débutera, environ, 10 jours, plus tôt.

Les fidèles musulmans se préparent à observer l’un des 5 piliers de l’Islam, le jeûne du ramadan. Selon le calendrier musulman, la date du début du ramadan de l’année 2022 (1443) se situerait autour du dimanche 3 avril. Toutefois, il convient de préciser que la date précise sera connue, lors de la « nuit du doute », le 29 chaabane.

Selon les pays, la « nuit du doute » aura lieu, soit à vendredi 1er avril, soit samedi 2. D’après les résultats, émanant des comités d’observation du croissant lunaire, le premier jour du mois de ramadan 2022 correspondra à :

– samedi 2 ou dimanche 3 avril, pour les pays, ayant débuté le mois de chaabane, le 4 mars ;

– dimanche 3 ou lundi 4, pour le second groupe, ayant débuté le mois chaabane, le 5 mars.

Selon l’astronome émirati, Ibrahim Al-Jarwan, qui a livré ses prévisions, le 3 mars 2022, au quotidien local, Khaleej Times, les musulmans devraient débuter le ramadan, samedi 2 avril, et le terminer, lundi 2 mai. Précisons qu’il ne s’agit-là que de prévisions. Aux Emirats arabes unis, comme dans les pays voisins (Arabie saoudite, Qatar, Koweït, etc.), la date du premier jour de ramadan est confirmé par la vision, l’observation du ciel à la recherche du croissant de lune.

Le jeûne du mois de ramadan est l’un des cinq piliers que compte l’islam. C’est, en pratique, après l’attestation de foi (la shahada), de loin, le pilier le plus suivi.

Les quatre autres piliers de l’islam sont les suivants :

– l’attestation de foi (shahada)

– la prière (salat)

– le la zakat al-mal, que l’on peut traduire par “impôt légal purificateur”

– le hajj, pèlerinage sur les lieux saints de l’islam, dont La Mecque est le plus connu.

Fructueux mois de ramadan à tous les fidèles musulmans !

