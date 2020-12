Religion: Comprendre la portée spirituelle des territoires

Frères et sœurs, à Dieu soit toute la gloire, il a environ 32 ans que j’annonce Jésus-Christ. Je peux vous dire satan n’est pas fort; mais nous ne devons pas ignorer la vérité du monde spirituel sinon nous risquons de tomber dans les pièges du démon.

Selon Paul (Ep 6,12) Il y a quatre puissances au service de satan: Les principautés, quand la bible parle de principautés il y a deux choses à comprendre: le mot “prince” relatif à la royauté et le mot “territoire”. Ce sont des esprits qui contrôlent des territoires.

Malheureusement, certaines personnes non chrétiennes leur font allégeance par ignorance et de manières subtiles pour avoir le pouvoir dans ce monde. Retenez ceci, c’est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui n’est suivie d’aucun chagrin.

Je parlerai des trois autres puissances le Samedi 26 Décembre.

Je prie que le Saint-Esprit te fasse grandir dans la connaissance afin que tu sois une source de bénédiction pour ton entourage. Et que la Gloire de Jésus, le Sauveur te comble davantage, que tu rayonnes de Gloire.

Que la joie de l’Emmanuel soit ton partage !

Perle Lola

