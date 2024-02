Religion : La Fondation Toukeiba renforce les capacités des imams de Tiémé

La Fondation Toukeiba présidée par Mariam Sylla a organisé un séminaire de formation et de renforcement des capacités des imams de Tiémé dans la région du Kabadougou. Cette rencontre s’est tenue du 27 au 29 janvier 2024, à Tiémé.

Une initiative qui a permis aux guides religieux de mieux exercer leurs fonctions d’imams en ayant des outils pratiques pour faciliter leurs sermons et mieux peaufiner leurs recherches.

Lors de cette cérémonie, la présidente de la Fondation Toukeiba a offert des kits religieux composés, notamment de corans, de chapelets et de tapis de luxe aux fidèles. Ce, à la satisfaction générale de tous les participants qui n’ont pas manqué d’exprimer leur sentiment de joie.

Bien plus, ne s’arrêtant pas en si bon chemin, Mariam Sylla a achevé d’inscrire ses actions en lettres d’or en s’appropriant la restauration des participants au séminaire avec à leur tête Cheickhoul Aiima Ousmane Diakité.

Posant de telles actions de grande envergure suffisamment louables, la donatrice entend non seulement réaffirmer son attachement viscéral à la cause religieuse d’une part et d’autre part son altruisme à l’endroit des populations de Tiémé.