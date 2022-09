Religion: le Pasteur Aka Paul convie ses fidèles à des temps de prières

La Mission Internationale Évangélique pour la Famille Chrétienne en abrégé (MIEFAC) avec à sa tête le révérend pasteur Aka Paul convie toute la grande famille de Dieu pour leur présence aux jours et aux heures de cultes.

Les horaires sont: Mercredi et Vendredi de 21h00 à 22h00 (via Zoom).

Dimanche: 08h00 à 11h00 (Culte d’action de grâce).

Situation Géographique de l’Église: 975 Ogden Bronx.NY Between 163 and 162 Street

Contact: 347-965-9977

Email: AKA-PAUL@HOTMAIL.COM

Que Dieu vous bénisse, paix et joie.

