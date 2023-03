Religion : l’Eglise du Christianisme céleste fait une grande percée dans le département de Gohitafla

La tournée pastorale du Pasteur Kacou Élie Salomon Joseph dans le département de Gohitafla du 23 au 26 février 2023 a permis de constater une percée de l’Eglise du Christianisme céleste dans ledit département.

Le Pasteur Kacou Elie Salomon Joseph a visité, du jeudi 23 au dimanche 26 février 2023, les paroisses de Gohitafla et Zuenoula. Dans le département de Gohitafla particulièrement, la plupart des villages disposent de temple de l’Eglise du Christianisme céleste.

Cette percée fulgurante est à mettre à l’actif du Suprême Évangéliste Zoro Bi Tra Richard

Du nord au sud et de l’est à l’ouest de cette contrée peuplée majoritairement de gouros, les temples célestes poussent comme des champignons. Cette percée fulgurante est à mettre à l’actif du Suprême Évangéliste Zoro Bi Tra Richard.

En effet, celui qui est le chargé de l’église mère ‘’Terre promise’’ du Christianisme céleste de Gohitafla, a, sillonné les villages et les hameaux les plus reculés pour créer des temples. Depuis 2015 à ce jour, ce sont plus de 47 paroisses créées qui fonctionnent à merveille.

Ces paroisses ont une dénomination commune. Elles ont la même appellation : ‘’Terre promise’’. La différence se situe au niveau des villages qui les abritent.

Le Suprême Évangéliste Zoro Bi Tra Richard n’entend pas se limiter à ces paroisses. Bien au contraire, avec la récente tournée pastorale, il est plus que jamais motivé et déterminé à en créer dans tout le département de Gohitafla et de Zuénoula.

Tout ce travail de fourmis abattu par le Suprême Evangéliste Zoro Bi Tra Richard se fait avec les conseils avisés du Pasteur Kacou Elie Salomon Joseph ou Papa Kacou lui-même adossé à une grande fidèle, son épouse Maman Kacou Simone, directrice générale de la réconciliation nationale. Cette dernière joue un rôle primordial dans l’église, à côté de son mari.

Maman Kacou veut créer un comité national des femmes célestes

La Vénérable Supérieure Maman Kacou œuvre pour l’organisation des femmes du Christianisme céleste. Entre travail professionnel et l’église, elle a toujours trouvé le temps nécessaire pour mettre ses sœurs chrétiennes célestes en ordre de bataille.

Elle s’est fixé pour objectif de créer un comité national des femmes chrétiennes céleste. Pour cela, elle ne lésine pas sur les moyens. Toujours à l’écoute de tout le monde, elle est en phase avec ses sœurs et ses mamans de l’église.

Elle a pris une part active dans le succès de la tournée pastorale effectuée par son époux dans les départements de Gohitafla et Zuenoula.

Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat pré-établi, la reprise des articles de linfodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.

Comments

comments