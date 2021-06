Religion : les 7 responsables de l’Association Apôtres de l’Agneau excommuniés.. Archevêque de Ouagadougou

L’Archevêque de Ouagadougou, Cardinal Philippe OUEDRAOGO, a suspendu définitivement « l’Association Apôtres de l’Agneau » (APA) pour « insoumission à l’autorité et subversions successives auprès des fidèles. »

« Le comportement sectaire de leurs membres et leur inconduite notoire leur avaient valu d’être suspendus de toute activité allant dans le cadre de l’organisation de séances de prières. », indique le communiqué du Cardinal Philippe OUEDRAOGO à propos de « l’Association Apôtres de l’Agneau » (APA) qui menait des activités dans les paroisses de Sourgoubila, Pabré, Koubri.

Nonobstant la suspension à eux imposée, souligne le communiqué, l’association continuait ses activités dans plusieurs villages du pays. Ce qui a ainsi poussé l’autorité à passer à la vitesse supérieure. En effet, « au regard du comportement sectaire et subversif des membres du groupe, dont les activités n’ont pas d’autre but que de tromper et de rançonner les fidèles », le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, pour le bien des fidèles, s’est trouvé dans l’obligation « de suspendre définitivement « l’Association Apôtres de l’Agneau », indique le communiqué.

Selon le document, leur principaux responsables au nombre de 07, ont été excommuniés ainsi que tout fidèle qui répondra à leur sollicitation en participant à leurs activités.

