TB Joshua, sa femme a pris la tête de l’Église/ Troublantes révélations…

Le célèbre pasteur nigérian TB Joshua est mort. Sa femme a été nommée à la tête de l’église. Cette nomination ne fait pas l’unanimité au sein de l’église.

Mme Evelyn a récemment été nommée à la tête de la Synagogue Church of All Nations (SCOAN), fondée par feu le prophète Temitope Joshua. Cette nomination ne fait pas l’unanimité au sein de l’église.

En effet, selon certains membres de ladite église, le défunt fondateur s’attendait à ce que son successeur soit choisi parmi les pasteurs de l’église qu’il avait oints. A cet effet, ils ont publié une déclaration intitulée « Global Congress of SCOAN Members (GCSM) » pour dénoncer cette situation. La déclaration est signée par un certain Adedeji Opeyemi, le président du GCSM et le secrétaire, Brown Chimieze.

« Nous sommes inquiets de l’émergence de Mme Evelyn Joshua, l’épouse du défunt fondateur, qui s’est déclarée unilatéralement comme le nouveau leader de l’Eglise. Où est la résolution des 2000 membres ? 2000 membres peuvent-ils choisir un successeur dans une Église qui compte des millions de membres dans le monde entier, sur les cinq continents ? Quelle est la constitution de l’Église ? A-t-elle été suivie ?” », s’interrogent les membres

Ils reprochent également à Mme Evelyn d’avoir l’intention de commercialiser toutes les activités de l’église.

TROUBLANTES REVELATIONS D’UN PRETRE CAMEROUNAIS SUR TB JOSHUA

La mort du célèbre pasteur nigérian TB Joshua le 05 juin 2021 dans des conditions non encore élucidées fait délier les langues. L’homme de Dieu n’avait pas que des fidèles et sympathisants. Ses détracteurs sont montés au créneau pour dénoncer ses pratiques peu orthodoxes qui frisent la magie noire.

Pour le prêtre camerounais Etienne Bakaba de l’archidiocèse de Douala, TB Josua n’est ni plus, ni moins qu’un faux prophète. « Ce monsieur (TB Joshua Ndlr) n’était ni plus ni moins un faux prophète. Il est possible qu’il ait fait du bien à quelques âmes. Mais c’était un vendeur d’illusion qui pratiquait la magie noire sur ses fidèles. Le Seigneur reste miséricordieux envers tous. Requiescat », a-t-il révélé.

Au Nigéria, d’autres hommes de Dieu accusent le pasteur de se livrer à des pratiques dénoncées par la bible. C’est le cas de la vente des huiles et autres produits censés produire des miracles dans la vie des fidèles. Ils reprochent au pasteur dont la fortune en 2014 était estimée à 15 millions de dollars par le magazine Forbes, de profiter de l’ignorance de ses fidèles pour s’enrichir.

TB Joshua de son vrai nom Temitope Balogun Joshua est décédé à l’âge de 57 ans laissant derrière lui son épouse Evelyn et trois enfants. Le dimanche 06 juin 2021, The Synagogue Chruch of All Nations (Scoan) dont il était le fondateur avait confirmé la mort de son leader sans donner plus de détails.

« Il est temps pour tout le temps de venir ici pour la prière et le temps de rentrer à la maison après le service. Dieu a ramené chez lui son serviteur le prophète TB Joshua comme il se doit par volonté divine. Ses derniers moments sur terre ont été passés au service de Dieu. C’est pour cela qu’il est né, a vécu et est mort », révélait le communiqué.

