Un agnostique défie Dieu de prouver qu’il est réel

Adam a douté de l’existence de Dieu, jusqu’à ce qu’il se lance un défi : « Dieu, si tu existes, prouve-le-moi ». La réponse divine s’est produite à travers un rêve , qui a changé sa vie, a t-on appris de ichretien.

Enfant unique, Adam a grandi en entendant de ses propres parents : « J’aimerais que tu ne sois pas né ! Le sentiment de rejet s’est transformé en rébellion. Adolescent, il fumait des cigarettes et de la marijuana, tout en refusant d’aller à l’université, tout cela pour blesser ses parents.

Plus tard, Adam a mûri et a rencontré Lexi, avec qui il s’est rapidement fiancé et marié. Il est allé travailler dans l’entreprise familiale de sa femme à l’invitation de sa belle-mère, Carrie.

Au fil du temps, Adam s’est rendu compte que la famille de Lexi avait des problèmes similaires aux siens. En conséquence, ses beaux-parents ont dû faire face à un divorce douloureux. “J’ai commencé à travailler de plus en plus dans l’entreprise familiale à cause de l’épuisement professionnel de ma belle-mère”, a déclaré Adam au 700 Club Interactive.

La douleur de la séparation a conduit Carrie à Jésus et a eu un impact total sur sa vie. Même le nom de l’entreprise familiale, qui fonctionnait depuis 25 ans, a changé : AMTC, qui signifie « Actors, Models and Talent for Christ ».

«Ce fut un énorme changement», se souvient Adam. “Je n’ai pas compris, mais j’ai respecté.”

Défier Dieu

Même en voyant de près le changement dans la vie de Carrie, Adam doutait encore de l’existence de Dieu. Mais un jour, alors qu’il conduisait, il a décidé de dire à haute voix : « Mon Dieu, si tu es là, prouve-le-moi. Devenez réel ! »

Et c’est exactement ce que Dieu a fait—Il s’est révélé à Adam de plusieurs manières, même dans ses rêves.

“J’ai vu cet homme, j’ai réalisé qu’il avait une barbe et ressemblait à un grand type. J’ai commencé à avoir le sentiment que cet homme méritait le respect et quand je me suis approché de lui, il a ouvert ses bras et je suis tombé dans ses bras », raconte Adam.

Le 19 octobre 2008, à 7 heures du matin, Adam s’est officiellement donné à Jésus.

« Dieu savait exactement ce dont j’avais besoin », dit Adam. « Ayant expérimenté l’amour, la grâce, le pardon, la miséricorde de Jésus-Christ et vécu cet abandon à Dieu, tout a changé pour moi ».

Pour ceux qui doutent de quelque chose, Adam conseille : « Faites ce que j’ai fait. Demandez à Dieu de se révéler. Soyez sincère dans votre cœur.

Comments

comments