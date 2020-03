Un collectif de parents d’étudiants de l’INP-HB dénonce l’interdiction du port du voile

Abidjan, Le collectif des parents d’étudiants de Côte d’Ivoire (CPE-CI) dénonce l’interdiction du port du voile à l’Ecole supérieure d’Agronomie (ESA), un établissement de Institut national polytechnique Félix Houphouët Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro.

Dans une déclaration transmise lundi à l’AIP, son responsable du comité de réflexion, Joseph Attié, a évoqué que le directeur de l’ESA, Dr Siaka Koné a diffusé une note d’information dans laquelle il porte à la connaissance des étudiants que conformément au règlement intérieur de la scolarité de INP-HB, le port du voile partiel et intégral est formellement interdit.

Par conséquent, tous les élèves qui ne respecteront pas cette consigne s’exposent à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive , à la date du mercredi 25 février.

Selon M. Attié, il est grand temps de corriger les erreurs héritées des précédents ministres portant sur le règlement intérieur qui souffre de base légale et qui est en violation des valeurs républicaine et laïque.

Pour lui, conformément à la Constitution et à la réglementation scolaire dont le but premier est de combattre la pauvreté en permettant l’accès à la vie sociale aux populations par l’éducation et la formation quelque soit leur identité culturelle ou leur confession religieuse, les autorités doivent trouver un dénouement prompt favorable et définitif à la situation qui prévaut.

