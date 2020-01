Usa : le président Donald TRUMP a signé une loi qui protège les églises contre toute attaque terroriste

En tant que lieux de rassemblement public sans protection de sécurité étendue, les églises sont généralement considérées comme des «cibles faciles», en particulier pour les attaques terroristes. C’est pourquoi, selon le Christian Post, le président Donald TRUMP a signé une loi qui protège les églises contre toute attaque terroriste.

Le Christian Post rapporte que le président américain Donald Trump a signé la semaine dernière un projet de loi autorisant des millions de subventions fédérales pour les églises et autres lieux de culte et organisations à but non lucratif dans le but de se défendre contre la violence.

La nouvelle loi fédérale est appelée Loi sur la protection des organisations confessionnelles et à but non lucratif contre le terrorisme.

Il permet aux maisons de culte de demander des subventions de 100 000 $ (environ 368 362 600,00 shillings ougandais) pour des choses comme les clôtures, les caméras, les portes plus solides et l’embauche de professionnels de la sécurité.

Donald Trump aurait déclaré que «face aux attaques contre les synagogues, les mosquées et les églises de notre communauté – quelque chose de si horrible – nous devons travailler ensemble pour rejeter les maux monstrueux de l’antisémitisme et de la sectarisme antireligieux. “

Selon des sources médiatiques locales américaines, les projets de loi ont été déposés pour la première fois par les sénateurs américains Rob Portman (R-Ohio) et Gary Peters (D-Michigan) qui ont noté que «les lieux de culte devraient être des refuges et que les croyants devraient se sentir en sécurité lorsqu’ils pratiquent. leur religion. “

Avec ichretien

