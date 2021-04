Vendredi saint, dans le jeûne et le recueillement

Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est accusé de semer le désordre par ses enseignements et surtout d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de Dieu envoyé pour sauver les hommes. Interrogé par Ponce Pilate (gouverneur romain de la région), flagellé par les soldats, Il est condamné à être cloué sur une croix supplice alors réservé aux criminels.

Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha « Mont du crâne », autrement appelé « Calvaire ») et tombe plusieurs fois d’épuisement. Crucifié, Il expire au bout de quelques heures. Descendu de la croix par, Il est enveloppé dans un linge blanc le « linceul » et mis au tombeau.

Les chrétiens sont appelés au jeûne qui consiste à se priver de nourriture suivant l’âge et les forces du fidèle, démarche de pénitence et de conversion, expression de l’attente du Christ. L’office du Vendredi saint, appelé « célébration de la Passion du Seigneur » est centré sur la proclamation du récit de la Passion. Il est proposé aux fidèles un Chemin de croix qui suit les étapes de la Passion du Christ. Les chrétiens rentrent dans le silence complet jusqu’à la Pâques. Là notre joie explose car Christ mort n’est pas resté dans le tombeau. Et la mort n’a plus d’emprise sur lui AMEN. Ce triomphe, nous le partageons avec lui. Bientôt nous crierons Alléluia Jésus est vivant et non plus Maranata.

Perle Lola

Comments

comments