Vendredi Saint : Yasmina Ouégnin invite les Chrétiens à commémorer l’humiliation du Christ

Yasmina Ouégnin invite les Chrétiens à commémorer l’humiliation du Christ, ce vendredi.

“Nous voici arrivés au Vendredi Saint ou Grand Vendredi, après ce mois de Carême bien particulier en cette année 2020.

Les Chrétiens se souviennent que Christ est mis à mort pour nous.

Il a porté sa croix, il a enduré la Passion, torturé, humilié, brisé… pour nous.

Sachons nous aussi mettre l’Autre au centre de nos vies en faisons taire nos égoïsmes.

Même si nos croix nous semblent bien trop lourdes, essayons de nous dépasser et apprenons à aimer encore plus alors que le Monde entier est touché par cette crise sanitaire inédite.

Qu’en ces temps difficiles pour nos familles, nos enfants, nos activités économiques, nous sachions nous faire plus inventifs pour apporter du réconfort, pour sensibiliser, assister et protéger les personnes les plus vulnérables et les plus démunies.

Qu’au silence de nos Eglises et de nos

Mosquées en ce jour Saint nous répondions dans nos cœurs par la joie et la positivité.

Bonne prière dans le fond des cœurs.

Que Dieu nous garde.” A-t-elle déclaré sur sa page Facebook.

