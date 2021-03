Vie : 𝟮𝟲 conséquences du péché

Le pĂ©chĂ©, l’ acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine a 𝟼đŸČ consĂ©quences selon de spĂ©cialistes de la Foi ChrĂ©tienne.

1- le pĂ©chĂ© souille l’homme

2- le péché vous eloigne de Dieu

3- le péché brise votre communion avec Dieu

4- le péché vous fait rétrograder spirituellement

5- le péché vous donne du retard

dans votre destinée

6- le pĂ©chĂ© peut ĂȘtre un frein Ă votre exaucement

7- le péché amÚne la culpabilité

8- le pĂ©chĂ© ouvre les portes aux dĂ©mons et leurs donnent le droit d’agir

9- le péché ouvre les portes aux maladies

10- le péché vous met en insécurité

11- le péché amÚne la colÚre de Dieu sur votre vie

12- le péché peut détruire votre témoignage et vous discréditer

13- le péché peut briser certaines relations

14- le péché peut vous disqualifier pour certaines bénédictions

15- un péché appelle un autre péché

16- le péché peut vous amener en prison ou devant la justice

17- le pĂ©chĂ© peut endurcir votre cƓur

18- le péché peut aveugler vos yeux

19- le pĂ©chĂ© peut vous empĂȘcher d’Ă©couter la voie de Dieu et la voie de la raison

20- le pĂ©chĂ© s’il est entretenu peut devenir une obsession Cad comme une drogue

21- le pĂ©chĂ© vous empĂȘche d’avoir accĂšs libre et rapide dans la prĂ©sence de Dieu

22- le pĂ©chĂ© attĂ©nue l’impact de vos paroles

23- le péché peut vous tuer

24- Certains péchés peuvent avoir des conséquences néfastes sur votre entourage et sur votre descendances

25- votre péché peut détruire la foi des plusieurs personnes

26- le péché va vous amener en enfer

Ne vous bornez pas seulement Ă lire cet enseignement.Que Dieu vous donne la FORCE en Chrsit pour ArrĂȘter le pĂ©chĂ© avant que le pĂ©chĂ© ne vous arrĂȘte !

Disons “Assez ! C’est assez !” Nous avons trop honorĂ© le diable; finis avec le diable et exposons-le, Nous serons libre au nom de JÉSUS-CHRIST !

