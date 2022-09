Angine : recette naturelle à base d’ail pour la traiter

L’angine est une inflammation des amygdales d’origine infectieuse. Plus souvent sans gravité, l’angine se manifeste par un mal de gorge entraînant une difficulté à avaler. D’autres symptômes (toux, rhume, troubles digestifs…) peuvent également être présents. Voici comment la traiter par une recette naturelle.

Le traitement de l’angine dépend du type d’angine que vous avez. En effet, il en existe deux sortes : l’angine virale et l’angine bactérienne. Dans tous les cas, une consultation est souvent nécessaire pour connaître l’origine de l’angine et prendre un traitement adapté. De plus, il existe quelques remèdes naturels qui peuvent vous aider à soulager vos symptômes. Découvrez ici une recette à base d’ail.

Les propriétés antiseptiques, antibactériennes et autres propriétés médicinales de l’ail aident à prévenir les maux de gorge. Pour le faire : Coupez les feuilles d’ail fraîches en petits morceaux. Sucez-les et écrasez-les de temps en temps avec vos dents, afin de libérer de l’allicine, un produit chimique qui tue le mal de gorge.

Une autre option consiste à mélanger quelques gouttes d’huile d’ail dans ¼ tasse d’eau. Se gargariser avec cette solution une fois par jour. Vous pouvez également le consommer cru ou l’utiliser en cuisine.

Des pilules d’ail peuvent également être prises, si vous n’aimez pas le goût de l’ail cru.

