Nous avons du mal à penser à un plat qui n’est pas meilleur avec une ou deux gousses d’ail. C’est une excellente façon d’ajouter de la saveur et il est utilisé dans le monde entier. Mais saviez-vous que l’ail n’est pas que bon en cuisine mais aussi dans la chambre ?

L’ail n’est généralement pas utile lors des “occupations en chambre”, mais ce n’est pas ce dont nous allons parler.

Ail

Historiquement, l’ail a toujours été utilisé pour plusieurs choses. Son usage le plus fréquent était et est la cuisine. Mais d’autres usages plus particuliers étaient combattre la vermine et chasser les démons. Même si ce n’était que des superstitions, beaucoup de personnes croient que l’ail a des propriétés protectrices. Il est vrai que l’ail dispose d’incroyables propriétés que ce soit en le mangeant ou juste l’avoir dans la chambre. L’un de ces usages dans la chambre n’effraiera pas votre bien-aimé(e) !

Effet calmant

Vous dormirez plus paisiblement et profondément avec une gousse d’ail sous votre oreiller ! Nous sommes d’accord sur le fait que ceci semble étrange mais les substances sulfureuses de l’ail associées à son arôme ont des effets apaisant sur vous. L’odeur de l’ail traverse un peu l’oreiller, ce qui vous aide à vous endormir plus facilement. De plus, il améliore aussi la qualité de votre sommeil. En d’autres mots : vous dormez plus vite et plus profondément ; Que demander de plus ? Placez une ou deux gousses d’ail (avec la peau) sous votre oreiller et vous remarquerez les effets. Vous dormirez comme un bébé ! Et pas d’inquiétude : votre chambre ne sentira pas l’ail lorsque vous vous réveillerez le lendemain et vous non plus. On voudra toujours s’asseoir à côté de vous ! Ça vaut le coup d’essayer, non ?

Boire

L’ail est aussi bon pour d’autres choses. Avez-vous des troubles digestifs, comme des remontées acides ? Buvez un verre d’eau avec un peu d’ail frais dedans. Vous pouvez aussi manger un peu d’ail lorsque vous avez du mal à vous endormir. Prenez une gousse d’ail et ajoutez-la dans un verre de lait chaud et de miel et buvez. Le mélange n’est pas bon, mais ça aide !

