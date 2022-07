Bain de Clou de girofle pour une haleine fraîche et pour la santé des dents￼￼

Le clou de girofle est une épice utilisée sec en cuisine pour sa saveur puissante. Il favorise la digestion et lutte contre les douleurs dentaires. Découvrez donc dans cet article une recette de bain de bouche pour toujours avoir une haleine fraîche, mais aussi pour la santé des dents.

Le clou de girofle, fréquemment utilisé en cuisine, possède également des vertus pour la santé. Il favorise notamment la digestion et lutte contre les infections dentaires. Grâce à ses propriétés antiseptiques, désinfectantes et d’anesthésiant local, le clou de girofle permet de soulager les maux de dents en général, et plus spécifiquement en cas de caries, d’aphtes, ou pour lutter contre la gingivite et la parodontite.

Cependant, la santé des dentaires passe aussi par une bonne hygiène buccale. C’est pourquoi, nous vous proposons une recette de bain de bouche à base de clous de girofle :

Faites chauffer 1 tasse d’eau dans une casserole et ajoutez 5 à 6 clous de girofle.

Laissez infuser pendant 15 minutes et laissez refroidir complètement.

Filtrez le liquide et faites un bain de bouche durant 1 à 2 minutes.

Melv

Comments

comments