Bénin: le centre de santé de Pahou frappé par un incendie ravageur

C’est avec beaucoup de regrets que je vous annonce ce matin qu’un incendie ravageur a frappé de plein fouet le Centre de Santé de Pahou cette nuit.

Aux environs d’une heure du matin alors qu’une patiente était en plein accouchement, un court circuit aurait provoqué un incendie dans le plafond. Heureusement, il n’y a eu aucune perte en vies humaines. Le bâtiment principal du Centre de Santé abritant, le dispensaire, la maternité, le laboratoire date de 1987 et n’est plus opérationnel depuis ce matin.

Nous nous sommes rendus sur le terrain avec les deux Adjoints au Maire et le Directeur Départemental de la Santé Dr Emmanuel COCOUVI pour constater les dégâts. Nous avons dépêché le Directeur des Services Technique de la Mairie sur les lieux pour que des mesures urgentes soient prises afin de ne pas empêcher l’accès aux soins de santé dans ce Centre de Santé qui dessert plus de 100.000 habitants.

Nous avons déjà pris langue avec le Ministre de la Santé pour que nous conjuguions nos efforts afin de gérer le drame. C’est le lieu de remercier le Procureur Général de la République qui a fait une descente sur le terrain, les sapeurs pompiers et les éléments du Commissariat de Pahou qui ont éteint les dernières flammes de ce malheureux incendie en notre présence vers 9h30.

Au personnel du CS de Pahou, aux agents et patients présents lors de cet incendie, Nous souhaitons beaucoup de courage.

Melv Le Sage

