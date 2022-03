Bien-être – Clou de girofle, vertus et dangers

Obtenu à partir des boutons floraux du Giroflier, une plante de 6 à 12 mètres de haut, de la famille des Myrtaceaes, le clou de girofle contient des propriétés antibactériennes. Son odeur piquante occupe une place assez spéciale dans la préparation de différents mets. Cependant, son abus peut causer des problèmes de santé, explique Dr. Seydou Bah nutritionniste.

Utilisé sec en cuisine pour sa saveur il facilite la digestion et lutte contre les douleurs dentaires. Il tire ses bienfaits de sa concentration en molécule de l’eugénol utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour ses propriétés antiseptiques et analgésiques.

« Ses propriétés en font également un bon allié dans la lutte contre les affections virales, les infections urinaires, les rhumatismes et les douleurs musculaires », selon Seydou Bah nutritionniste.

A Bamako, le clou de girofle, est utilisé dans le thé, comme aromatisant, mais, aussi, comme tisane et comme aphrodisiaque associé à la tige de vétiver et autres… Il est aussi utilisé pour faire pousser les cheveux, leur donner plus de volume et de brillance.

Ainsi pour la consommation de l’huile essentielle du clou de girofle, la dose journalière acceptable est de 2,5mg/kg chez l’homme, en raison de la toxicité (hépatotoxique) du composé d’eugénol. Cette dose correspond à environ 8 gouttes par jour pour un adulte de 70 kg. Une forte consommation journalière (surdosage) peut entraîner des troubles gastro-intestinaux, tels que des nausées, des vomissements, ou des diarrhées.

L’huile essentielle du clou de girofle est déconseillée aux enfants, aux femmes enceintes, allaitantes, à des personnes sous traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire, mais aussi à des personnes qui souffrent de l’hypertension artérielle, souligne docteur Bah.

« Je ne peux me passer de cette épice car son odeur donne un autre goût à mes tisanes. J’utilise dans la préparation de mes plats et autres. Dorénavant je ferai attention aux recommandations du médecin car l’accès de toutes choses est nuisible pour la santé », explique Awa Traoré ménagère.

L’utilisation abusif du clou de girofle peut entraîner des problèmes d’infertilité chez les femmes, explique une tradithérapeute.

