Bon à savoir: 10 moyens simples pour soulager le stress

Nous avons tous besoin d’un peu moins de stress dans nos vies, n’est-ce pas ? Si vous vous demandez comment soulager le stress, vous avez de la chance, car il existe des moyens de réduire votre niveau de stress si vous y mettez du vôtre.

Qu'est-ce que le stress et comment le soulager de manière saine ?

Qu’est-ce que le stress ?

Le stress est la réponse de votre corps à un défi ou à une demande. Tout le monde connaît le stress, qui peut être déclenché par toute une série d’événements, des petits tracas quotidiens aux changements majeurs comme un divorce ou une perte d’emploi. La réponse au stress comprend des éléments physiques tels qu’un rythme cardiaque et une pression artérielle élevés, des pensées et des croyances personnelles concernant l’événement stressant, ainsi que des émotions, notamment la peur et la colère.

Bien que nous le considérions souvent comme un phénomène négatif, le stress peut également être déclenché par des changements positifs dans votre vie, tels qu'une promotion au travail ou la naissance d'un enfant.

Comment soulager le stress de manière saine ?

Le stress a une fonction importante : il nous permet de réagir rapidement aux menaces et d’éviter le danger. Mais une exposition prolongée au stress peut entraîner des problèmes de santé mentale, comme l’anxiété et la dépression, ou des problèmes de santé physique accrus.

De nombreuses recherches suggèrent qu’un niveau de stress élevé nuit à la capacité de faire face aux maladies physiques. Bien que personne ne puisse éviter tout stress, vous pouvez vous efforcer de le gérer de manière saine afin d’augmenter votre potentiel de guérison.

Mangez et buvez pour optimiser votre santé

Certaines personnes essaient de réduire le stress en buvant de l’alcool ou en mangeant trop. Ces actions peuvent sembler utiles sur le moment, mais elles peuvent en fait aggraver le stress à long terme. La caféine peut également aggraver les effets du stress. Alors qu’une nourriture adéquate et parfaitement équilibrée permet de lutter contre le stress..

Faites régulièrement de l’exercice

L’exercice physique peut vous aider à être en bonne santé et à réduire le stress. Incluez de simples exercices d’aérobic, des exercices de renforcement avec des poids non durs ou des activités mentales comme le yoga, le tai chi. Le plus important est de se fixer des objectifs raisonnables. Avec l’aide des exercices, votre corps va libérer des edorphines. Ce sont des substances naturelles qui sont responsables de la positivité et de l’état général.

Arrêtez de consommer du tabac et des produits à base de nicotine

Les personnes qui consomment de la nicotine en parlent souvent comme d’un moyen de réduire le stress. Au contraire, la nicotine est dans la plupart des cas responsable du stress de votre corps. Elle augmente l’excitation physique et rend la circulation sanguine et la respiration beaucoup plus difficiles. Néanmoins, elle donne l’image d’un antidouleur qu’elle ne fait en réalité qu’aggraver. Donc, si vous souffrez de tensions et de douleurs corporelles, cela ne vous aidera pas à long terme.

Connaissez-vous les techniques de relaxation ?

Le stress survient lorsque vous n’avez pas eu le temps de vous reposer correctement. Prendre le temps de pratiquer des techniques de relaxation tous les jours pendant 10 à 15 minutes vous aidera à gérer le stress et à protéger votre corps et votre esprit des circonstances d’un surmenage/surcharge constant. Vous pouvez choisir parmi une variété de techniques, comme la simple respiration profonde, la méditation guidée, le relâchement musculaire en cours et la méditation dite de pleine conscience (le bebst). Tenez compte du fait que de nombreuses applications fournissent des conseils et diverses fonctions utiles. De plus, beaucoup d’entre elles sont freemium, ce qui est plus que suffisant.

Trouver nos déclencheurs et les réduire

Si vous êtes comme la plupart des gens, votre vie est peut-être remplie de trop de demandes et de trop peu de temps. La plupart du temps, ces exigences sont celles que nous avons choisies. Mais vous pouvez gagner du temps en pratiquant des techniques de gestion du temps, comme demander de l’aide lorsque c’est nécessaire, établir des priorités, respecter votre rythme et vous réserver du temps pour prendre soin de vous. Ainsi, vous n’aurez plus à vous demander comment soulager le stress.

Examinez vos valeurs et mettez-les en pratique

Plus vos actions reflètent vos convictions, plus vous vous sentirez bien, même si votre vie est très chargée. Servez-vous de vos valeurs pour choisir vos activités.

Le stress lié à notre agenda et à toutes nos responsabilités est une réalité à laquelle nous sommes confrontés chaque jour. Il est important de trouver des activités qui coïncident avec nos valeurs et qui nous soulagent en quelque sorte.

Affirmez-vous

Il n’y a pas de mal à dire « non » aux demandes de temps et d’énergie qui vous stressent trop. Vous n’avez pas toujours à répondre aux attentes des autres.

Fixez des objectifs et des attentes réalistes

Il est également normal – et sain – de réaliser que vous ne pouvez pas réussir à 100% dans tous les domaines à la fois. Soyez conscient des choses que vous pouvez contrôler et efforcez-vous d’accepter les choses que vous ne pouvez pas contrôler.

Vendez-vous à vous-même

Lorsque vous vous sentez dépassé, rappelez-vous ce que vous faites bien. Il existe des moyens de développer une saine estime de soi.

Essayez le biofeedback

Cette technique comportementale vous aide à acquérir des compétences en matière de réduction du stress en vous fournissant des informations sur la tension musculaire, le rythme cardiaque et d’autres signes vitaux lorsque vous essayez de vous détendre. Elle est utilisée pour contrôler certaines fonctions corporelles à l’origine de tensions et de douleurs physiques. Le biofeedback peut être utilisé pour vous aider à apprendre comment votre corps réagit dans des situations stressantes et comment mieux y faire face. Si un mal de tête, comme une migraine, commence lentement, de nombreuses personnes peuvent utiliser le biofeedback pour arrêter la crise avant qu’elle ne s’aggrave.

Conclusion

Vous ne serez probablement pas en mesure d’appliquer toutes ces techniques immédiatement, mais vous pourrez certainement en utiliser quelques-unes. De plus, il n’y a aucun moyen de réduire totalement le stress dans votre vie – il n’y aurait pas de vie après tout, n’est-ce pas ? Mais tu as compris ! Mais si vous vous demandez comment soulager le stress, jetez un coup d’œil à notre article.

