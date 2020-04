Bon à savoir : Il y aurait trois souches distinctes du coronavirus en circulation dans le monde

Des chercheurs ont cartographié l’histoire génétique de l’infection de décembre à mars et auraient trouvé trois variantes distinctes du nouveau coronavirus Covid-19, mais étroitement liées.

Selon une étude, il existerait trois souches distinctes du nouveau coronavirus en circulation dans le monde. Et alors que l’épidémie en Chine a été provoquée par une mutation précoce qui s’est rapidement propagée au Royaume-Uni, les Etats-Unis, eux, seraient touchés par la souche originale.

Des chercheurs de l’Université de Cambridge ont en effet cartographié l’histoire génétique de l’infection de décembre à mars et auraient trouvé trois variantes distinctes, mais étroitement liées, rapporte le DailyMail.

L’analyse des souches a montré que le type A – le virus d’origine qui se serait transmis aux humains par les chauves-souris via les pangolins – n’était pas le plus courant en Chine.

Au lieu de cela, le point zéro de la pandémie a été principalement touché par le type B, qui était en circulation dès la veille de Noël. Les résultats ont montré que le type A était le plus répandu en Australie et aux États-Unis, qui ont enregistré le plus grand nombre de cas de Covid-19.

Le Dr Peter Forster et son équipe ont découvert que le Royaume-Uni était principalement affecté par des cas de type B, avec les trois quarts des échantillons testés avec cette souche. La Suisse, l’Allemagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas sont également dominés par le type B.

Une autre variation distincte, le type C, descend du type B et se propage en Europe via Singapour.

UN VIRUS EN CONSTANTE MUTATION POUR VAINCRE L’IMMUNITÉ

Les scientifiques pensent que le virus – officiellement appelé SARS-CoV-2, qui cause le Covid-19 – est en constante mutation pour vaincre la résistance du système immunitaire dans différentes populations.

Les travaux publiés par les universitaires – qui ont été examinés par des collègues scientifiques – n’ont retracé les échantillons que de 160 patients à travers le monde, y compris bon nombre des premiers cas en Europe et aux États-Unis. Les méthodes utilisées pour retracer la migration préhistorique des humains anciens ont été adaptées pour suivre la propagation du virus.

L’équipe a désormais mis à jour son analyse pour inclure plus de 1.000 cas de Covid-19 jusqu’à la fin mars afin de fournir un aperçu plus clair.

Le plus petit aperçu, publié dans la revue PNAS, suggérait initialement que le type C était le plus courant en Europe. Mais les données montrent désormais que le type B se propage de manière plus effrénée : tous les échantillons de SARS-CoV-2, sauf un, prélevés sur des patients en Suisse, appartenaient au deuxième groupe.

Il survient après que deux études génétiques distinctes ont révélé que la majeure partie de l’épidémie de New York provenait d’Europe et a révélé que l’infection se propageait à la mi-février, des semaines avant le premier cas confirmé de la ville.

Des chercheurs de l’École de médecine Icahn du mont Sinaï, dans l’État de New York, ont en effet étudié l’ADN de milliers d’échantillons de patients atteints de coronavirus et ont conclu que les premiers voyageurs à amener le virus dans la ville venaient d’Europe et non d’Asie, selon The New York Times.

Mais dans le même temps, ils ont également constaté que la souche du virus qui est arrivée dans l’État de Washington provenait de Chine, faisant écho à la découverte du Dr Forster et de son équipe.

LE TYPE B N’A PAS EU BESOIN DE MUTER EN CHINE

Les scientifiques de Cambridge ont découvert que les deux tiers des 310 échantillons de virus séquencés aux États-Unis étaient de type A, et tous les cas américains liés aux navires de croisière avaient des souches de type B. On ne sait pas sur quels navires ils ont attrapé le virus – mais le Diamond Princess, mis en quarantaine au large des côtes du Japon pendant des semaines, a enregistré plus de 700 infections. Les autres cas enregistrés à travers la Grande-Bretagne étaient de type C, qui remonterait probablement aussi à l’Asie de l’Est.

Le type B s’est révélé confortable dans le système immunitaire des habitants de Wuhan et n’a pas eu besoin de muter pour s’adapter. Cependant, en dehors de Wuhan et dans les corps de personnes de différents endroits, le virus a muté beaucoup plus rapidement. Cela indiquait qu’il s’adaptait pour essayer de survivre et de surmonter la résistance parmi d’autres populations, telles que les Occidentaux. L’analyse des données suggère que la souche d’origine du virus aurait pu circuler en Chine dès septembre.

Et selon le Dr Forster la souche de type B était «vivante et dynamique» la veille de Noël. Cela signifie que le virus avait déjà muté avant même que la Chine n’enregistre de cas de Covid-19, Wuhan ayant décrit pour la première fois une épidémie d’un virus mystérieux le 31 décembre.

DES VOYAGEURS ASYMPTÔMATIQUES

Les chiffres du département américain du Commerce de décembre, janvier et février, qui ont été les premiers mois critiques de l’épidémie, révèlent comment des centaines de milliers, voire des millions de cas de coronavirus non détectés auraient pu entrer dans le pays, alors que les experts ignoraient la gravité de la maladie.

Les scientifiques disent qu’on ne peut pas savoir combien de voyageurs ont pu être infectés, mais il est fort probable que certains ne présentaient pas de symptômes. Et comme les voyages en avion ont augmenté ces dernières années, permettant à la pandémie de se propager comme elle l’a fait, certains responsables soupçonnent que le véritable impact du virus s’est produit plus tôt qu’ils ne l’avaient imaginé.

Au moins huit souches du virus sont suivies par des chercheurs du monde entier, à l’aide de travaux de détection génétique pour montrer comment le virus se propage.

Ce dernier semble muter très lentement, avec seulement de minuscules différences entre les différentes souches du virus, et aucune d’entre elles n’est plus mortelle qu’une autre, selon les experts.

Ils ont également ajouté qu’il ne semble pas que les souches deviendront plus létales à mesure qu’elles évoluent. Les scientifiques ont également déclaré que malgré les théories du complot affirmant à tort que le virus avait été fabriqué en laboratoire, le génome du virus montre qu’il a bien commencé chez les chauves-souris.

Avec Cnew

