Bon à savoir : Les differences entre le coronavirus et la grippe ?

Le coronavirus, ou encore le covid-19, ne cesse de se répandre à travers le monde. Ayant dépassé récemment la barre des 100 000 patients touchés, la population mondiale commence de plus en plus à s’inquiéter face à ce fléau qui ne montre aucun signe de ralentissement. La course au vaccin occupe pleinement les scientifiques mais en attendant, l’heure est à la gestion de l’épidémie, les gouvernements tentent de contenir la propagation, cela passe nécessairement par le dépistage des cas du nouveau covid-19. On vous explique dans cet article comment il est possible de distinguer le coronavirus d’une simple grippe saisonnière, une information relayée par nos confrères de Libération, LCI et le site Doctissimo.

C’est une maladie qui nous vient de la tragiquement célèbre cité de Wuhan en Chine, le nouveau coronavirus a récemment dépassé la barre des 100 000 cas à travers le monde. Devant toute épidémie et celle-ci en particulier, il est essentiel de savoir reconnaître les signes de la maladie, une tâche qui s’annonce plutôt complexe vu la similarité des symptômes avec une simple grippe. On vous explique tout dans cet article.

L’évolution en France et en Europe

Atteignant près de 1126 cas, Le nombre de personnes infectées en France ne cesse d’augmenter et avec elle l’inquiétude de la population. Le nouveau coronavirus affole, surtout lorsque l’on considère le cas de nos voisins italiens où l’épidémie croît exponentiellement et atteint près de 5883 cas, soit plus de la moitié des cas recensés en Europe. Dans tout contrôle d’une épidémie, il est essentiel que la population soit consciente des symptômes et signes qui pourraient signifier une potentielle infection, dans le cas du nouveau coronavirus, c’est une tâche qui s’annonce assez complexe pour une simple raison : La similarité avec la grippe est trop proche.

Des symptômes trop similaires

Selon le docteur Gérald Kierzek, un médecin urgentiste interviewé par LCI, il n’est tout simplement pas possible de réellement discerner les deux à partir des symptômes seulement. Il développe : « Les deux sont des syndromes viraux, qui causent plus ou moins de la fièvre, une toux, des courbatures et de la fatigue ». Il est donc assez difficile pour un patient de juger s’il est ou non infecté par le nouveau coronavirus en se basant seulement sur son état de santé, le docteur Kierzek tient néanmoins à préciser que « la grippe a cependant un début probablement plus brutal, avec une forte fièvre et de fortes courbatures » contrairement au coronavirus dont la « fièvre semble plus modérée. Au début les patients ne sont pas cloués au lit comme pour la grippe. »

Les symptômes du coronavirus apparaissent entre 2 à 14 jours après contamination et le patient peut développer un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale aiguë ou une défaillance multi viscérale comme expliqué dans le site de Johns Hopkins Medicine.

Ce qui vous aidera à réellement distinguer une infection par le coronavirus d’une simple grippe est de contextualiser votre situation à un médecin, c’est ce que déclare Bruno Lina, virologue du Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) cité par le journal Libération. Avez-vous visité une zone à risques récemment ? Ou êtes-vous entré en contact avec une personne qui en revient ? Si la réponse est non aux deux questions, il est fortement probable que ce ne soit qu’une simple grippe. La seule manière d’avoir une confirmation totale est de réaliser un prélèvement biologique pour mettre en évidence l’origine du virus qui vous a infecté.

Il est aussi à noter le fait d’être vacciné contre la grippe peut vous aider à savoir si vous êtes infectés par le nouveau coronavirus, en effet : Alexandre Bleibtreu, infectiologue, déclare dans Libération que « si une personne vaccinée se présente avec des symptômes et qu’elle est vaccinée contre la grippe, on peut très rapidement écarter cette hypothèse », ceci expliciterait donc une potentielle infection au nouveau coronavirus.

À rappeler que dans le contexte de cette épidémie, il est encore plus essentiel de se tenir à des règles d’hygiène strictes, c’est à dire un lavage de main régulier et avec du gel hydroalcoolique ou du savon. Si vous toussez, il est essentiel de vous couvrir la bouche avec le pli de votre coude plutôt que votre main.

