Burkina Faso : Le pasteur karambiri et son épouse , testés positif au coronavirus

Deux cas de Coronavirus ou COVID-19 ont été confirmés au Burkina Faso, ce lundi soir, par le ministère de la Santé. Et toutes les indices pointent le doit vers le couple pastoral Mamadou Karabiri.

Lors d’une conférence de presse ce 9 mars 2020, la ministre de la santé Pr. Claudine Lougué confirme qu’un couple burkinabè a été testé positif au coronavirus. Elle a annoncé que les résultats de l’analyse du coronavirus se sont révélés positifs.

“Le couple d’une moyenne d’âge de plus de 50 ans, résident au Burkina, a effectué un séjour récemment en France, précisement à Mulhouse. Les patients ont été placés en quarantaine à l’hôpital de Tengandogo.” Presice la ministre.Cette précision faite est d’une importance capitale d’autant plus qu’elle nous démontre que le couple pastoral est infecté. En effet, le pasteur Mamadou Karambiri et son épouse étaient à l’ église portes ouvertes de Mulhouse. Pourtant non seulment plusieurs personnes ont contractés le virus dans ce lieu mais l’annonce nous le dit .

Fasse Dieu qu’ils s’ensortent.

