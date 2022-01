CAN 2022: DES SITES DE VACCINATION CONTRE LA COVID19 INSTALLÉS DANS LES VILLAGES CAN À YOPOUGON FICGAYO ET KOUMASSI INCH’ALLA

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, en collaboration avec des entreprises citoyennes : Gaou Production et 2A Consulting, a ouvert des sites de vaccination dans les “villages CAN” dans les communes de YOPOUGON (FICGAYO) et KOUMASSI ( PLACE INCH’ALLAH). Dotés d’écrans géants, de stands de dépistage COVID-19 et sites de vaccination COVID-19, ces villages CAN restent à la disposition des populations pour vivre les moments forts de cette compétition du 09 janvier au 06 février 2022, dans le strict respect des mesures barrières.Les populations en générale et les supporters en particulier sont donc invités à fréquenter ces sites de vaccination COVID-19 pour se faire administrer des doses de vaccin.

