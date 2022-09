Ces Aliments Magiques Pour La Santé Du Cœur

Si vous souhaitez prendre soin de votre cœur et le maintenir en bonne santé, la liste d’aliments vertueux est longue ! Ne croyez pas que vous lirez ici seulement une longue liste de fruit et légumes, en effets une grande variété d’aliments sont bon pour prendre soin de votre petit palpitant. Vous trouverez dans cet article tout ce qu’il vous faut savoir pour bien démarrer votre parcoure santé et votre nouveau régime alimentaire ! Haut les cœurs, les aliments miracle arrivent !

Pois chiches

Les pois chiches, bien connu en orient pour le Humus se fait néanmoins discret en occident ! Ceux-ci sont pensés comme inessentiels et bien souvent passés à la trappe. Pourtant ceux-ci sont bourré de vertus, notamment celle de la nutrition cardiovasculaire. Ces petits pois sont plein de fibres, de potassium et de vitamines en tout genre et ont également la propriété de faire baisser le taux de cholestérol ainsi que de réduire les risques de maladies cardiaques !

