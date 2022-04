Clou de girofle : les dangers liés à sa consommation excessive

Le clou de girofle est une excellente épice, utilisée à la cuisine, mais aussi présente de multiples vertus pour la santé. Cependant, comme l’excès en toute chose est nuisible, sa surconsommation a aussi des effets secondaires sur la santé. En voici quelques uns.

Le clou de girofle est une épice reconnaissable à sa forme de petit clou. Son goût est lui aussi facilement reconnaissable, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cet article, ce sont les dangers du clou de girofle pour l’organisme.

La consommation excessive est dangereuse

Le clou de girofle est un aliment sûr, mais comme pour tous les aliments, mieux vaut éviter les excès. Qu’il soit pris en usage externe ou interne, le clou de girofle n’est pas sans risque. L’huile essentielle de clou de girofle peut s’avérer toxique si on ne respecte pas les précautions d’emploi et provoquer des effets indésirables comme les nausées, les vomissements ou les sensations de brûlure.

Le clou de girofle est également déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants de moins de 12 ans. Et pour cause, il pourrait causer de coagulation intravasculaire disséminée et d’acidose. Il est également interdit chez les personnes

une peau fragile, à cause des réactions cutanées.

