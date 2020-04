Coronavirus : 40 ambulances et 48 autres véhicules réquisitionnés sur le parc automobile de l’Etat

A l’issue du Conseil des ministres, le mercredi 22 avril 2020 à Abidjan, le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, a dit que 40 ambulances et 48 autres véhicules ont été réquisitionnés sur le parc automobile de l’Etat pour renforcer les capacités des équipes d’intervention de collecte des échantillons auprès des populations relativement au dépistage des cas positifs de Coronavirus.

Selon Sidi Tiémoko Touré, le plan national de riposte intégrant les dimensions sanitaire, économique, sociale et humanitaire de la crise a permis, dans sa dimension sanitaire, d’identifier et de suivre, depuis le 11 mars 2020, 1 540 cas contacts dont 212 ont été déclarés positifs et pris en charge, avec un taux de guérison enregistré d’environ 30% contre un taux de létalité de 1%.

Il a soutenu que le pays se situe, à ce stade de la riposte, parmi ceux qui déploient une bonne résilience contre la pandémie de COVID-19.

Le Conseil des ministres s’est félicité de l’effort constant et soutenu de tous les acteurs impliqués dans la gestion de cette crise sanitaire, et a réitéré son appel à la responsabilité, au civisme et à la discipline par l’application des mesures de prévention, en vue de contrer la propagation de la maladie et de vaincre la pandémie de COVID-19.

Porte parole du Gouvernement

Comments

comments