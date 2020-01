Coronavirus : la Chine construit un hôpital en 48 heures pour contrôler le virus

Le premier des centres médicaux d’urgence chinois, construits pour contrôler la propagation du coronavirus qui a déjà tué plus de 100 personnes, a ouvert ses portes après seulement 48 heures de construction.

Un nouvel hôpital de 1 000 lits a ouvert ses portes dans une ville proche de Wuhan, le cœur de l’épidémie. Le centre médical régional de Dabie Mountain a commencé à recevoir des patients à 22h30 la nuit dernière, après que les ouvriers ont passé seulement 48 heures à transformer un bâtiment vide.

Plus de 500 ouvriers du bâtiment, électriciens et policiers ont travaillé 24 heures sur 24 pour que cet hôpital dans le district de Huangzhou voie le jour. A l’origine, l’hôpital devait ouvrir en mai, mais face à la menace croissante de la propagation des coronavirus, ils ont réussi à achever la tâche beaucoup plus tôt. Hier, l’eau, l’électricité et l’internet étaient disponibles pour les patients.

Un projet de construction encore plus ambitieux est en cours à Wuhan même. Les autorités se sont donné jusqu’à lundi pour construire un autre grand hôpital de la ville.

Le nombre de décès en Chine continentale suite à l’épidémie de coronavirus est passé à 132 alors que près de 6 000 personnes sont infectées, ont déclaré les autorités. 26 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, tous sauf un dans la province de Hubei.

Les autorités ont ajouté qu’il y avait eu une augmentation du nombre de cas à 5 974, soit 1 459 de plus que le chiffre de mardi. Mercredi, les pays ont commencé à évacuer leurs citoyens de la ville chinoise la plus touchée par l’épidémie, Wuhan.

