Coronavirus: la situation sanitaire des Ivoiriens en Chine ne cesse de se dégrader

Les Ivoiriens en Chine commencent par désespérer. Au fur et à mesure que les jours passent leurs conditions de vie ne cessent de se dégrader. Tous ont les regards tournés vers la Côte-d’Ivoire, où le gouvernement a promis de leur venir en aide à raison de 300 mille francs cfa par personne. Il est temps que le gouvernement ivoirien agisse !

Un des dirigeants de l’Association des étudiants ivoiriens en Chine a bien voulu nous laisser ce message :

«Nous sommes en quarantaine dans ma ville. On ne peut sortir qu’une fois tous les deux jours pour s’approvisionner. Jusqu’à aujourd’hui 10 février c’est la même situation, on commence par manquer de provisions. Les étudiants de la province de Wuhan ont reçu les 300 mille francs cfa promis par le gouvernement, mais il y a d’autres villes ou de nombreux étudiants n’ont toujours rien perçu. Et pourtant, il y a urgence. On a mis une cellule de crise en place pour voir comment s’entraider déjà sur place. Pour l’instant il n’y a pas encore eu de malades parmi les Ivoiriens. On a aussi informé l’ambassadeur qui a promis faire en sorte que tous soyons aidés. On compte sur lui et on espère toujours.»

