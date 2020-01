Coronavirus : les résultats des échantillons analysés révèlent que l’ivoirienne venue de Pékin n’est pas malade

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a rendu public les résultats des échantillons prélevés sur le cas suspect de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny.

Déclaration du ministre Eugène Aka Aouélé

Le samedi 25 janvier 2020, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a été alerté par les autorités aéroportuaires d’Abidjan de la présence d’un malade dans un aéronef en provenance de Pékin en Chine. Ce malade a été immédiatement pris en charge par les services du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. Des prélèvements ont été effectués et acheminés au laboratoire pour analyse.

Ce mercredi 29 janvier 2020, les résultats des échantillons analysés par les instituts pasteur de Côte d’Ivoire et de Paris se sont révélés négatifs au coronavirus (2019-nCoV). A la suite des traitements reçus, la malade se porte bien et a regagné le domicile familial ce jour.

J’adresse mes remerciements aux autorités aéroportuaires, aux services compétents de mon département notamment l’Institut National d’Hygiène Publique (Inhp), l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (Ipci), le Service d’Aide Médicale Urgente (Samu) et le Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (Smit) du Chu de Treichville pour la gestion prompte et efficace de cette urgence.

J’associe à ces remerciements la patiente et sa famille qui ont fait preuve de compréhension et de collaboration. C’est le lieu de rappeler aux populations le respect des mesures de prévention en vigueur notamment :

-Éviter le contact étroit avec les personnes souffrant d’infections respiratoires aiguës;

-Se laver fréquemment les mains, en particulier après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement ;

-Éviter tout contact non protégé avec des animaux d’élevage ou sauvages;

-Utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et tousser et le jeter dans une poubelle, à défaut éternuer et tousser dans le pli du coude puis se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon.

-Se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et difficultés respiratoires

Les populations sont invitées à ne pas céder à la panique et à appeler le 143 (numéro vert gratuit) pour toute information.

